RADAR BOGOR – Manchester United harus kehilangan salah satu talenta muda paling menjanjikan dari akademinya.

JJ Gabriel, pemain berusia 16 tahun, mengumumkan kepergiannya dari Old Trafford melalui media sosial.

Wonderkid asal Inggris tersebut dikabarkan segera bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer Januari 2027.

Advertisement Menurut laporan Goal.com, kesepakatan antara kedua klub telah tercapai pada awal November ini.

Keputusan Gabriel mengakhiri kebersamaannya dengan Manchester United setelah enam tahun membela akademi klub berjuluk Setan Merah tersebut.

Gabriel bergabung dengan Manchester United pada 2020 ketika masih berusia 10 tahun.

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Selama berada di Carrington, ia berkembang menjadi salah satu pemain muda yang mendapat perhatian besar dari jajaran pelatih akademi.

Melalui akun Instagram pribadinya, Gabriel menyampaikan pesan perpisahan kepada klub dan para pendukung Manchester United.

"Dear Manchester United, saya datang pada 2020 sebagai anak berusia 10 tahun dengan mimpi besar. Di sini saya berkembang sebagai pemain dan sebagai pribadi," tulis Gabriel.

Ia juga mengenang sejumlah momen berharga selama membela Manchester United, termasuk kesempatan mencetak gol di Old Trafford dan meraih penghargaan Jimmy Murphy Award.