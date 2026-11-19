RADAR BOGOR – Gagasan mengubah aturan offside dalam sepak bola yang diusulkan Arsene Wenger terancam tidak berlanjut.

Aturan yang dikenal dengan sebutan daylight offside itu, belum mendapat dukungan cukup dari panel penilai International Football Association Board (IFAB).

Usulan aturan offside tersebut sebelumnya digadang-gadang bisa mengubah cara pemain bertahan dan penyerang membaca posisi di lapangan.

Advertisement Namun, hasil uji coba di Canadian Premier League (CPL) justru memunculkan sejumlah catatan yang membuat penerapannya secara luas diragukan.

Mengutip laporan The Times, panel teknis dan panel sepak bola IFAB menggelar pertemuan pada Selasa.

Dalam pembahasan tersebut, ide memperluas uji coba aturan offside baru disebut mendapat dukungan yang minim.

Advertisement Baca Juga: Dedi Mulyadi Soroti Nasib 240 Kuli Panggul, Rp12 Miliar CSR Diusulkan untuk Bantuan Rumah

Situasi ini memperkuat kemungkinan aturan tersebut tidak akan diadopsi dalam kompetisi sepak bola secara luas.

Arsene Wenger Usulkan Aturan Offside Berubah

Arsene Wenger, yang menjabat sebagai Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA sejak 2019, mengusulkan perubahan aturan offside untuk memberikan keuntungan lebih besar kepada pemain menyerang.

Dalam aturan yang berlaku saat ini, pemain dinyatakan offside apabila bagian kepala, tubuh, atau kakki, selain tangan dan lengan berada lebih dekat ke garis gawang lawan dibanding bola dan pemain bertahan kedua terakhir ketika bola dimainkan oleh rekan setimnya.

Aturan daylight offside menawarkan pendekatan berbeda. Pemain penyerang masih dianggap berada dalam posisi onside selama ada bagian tubuhnya yang sejajar dengan pemain bertahan kedua terakhir.