RADAR BOGOR-Kota Bogor meraih dua medali emas di cabang olahraga (cabor) bulutangkis Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/Jawa Barat 2026.

Berlaga di GOR Bang Yan, Kota Bekasi, Kamis 19 November 2026, ganda campuran Kota Bogor Muhammad Fikri Muharomi/ Medina Nazwa Yuniar meraih medali emas usai mengalahkan pasangan Kota Cimahi, Astungkoro Rasyid Athanino/Salma Anggita Wiworang dengan skor 15-6, 16-14.

Medina juga menyumbang medali emas kedua dari nomor ganda putri. Berpasangan dengan Dea Nur Fadilla, berhasil mengalahkan ganda Kabupaten Bandung, Elvira Putri Dwi Aprilian/Nisrinaa Husniyyah Ramadhani 10-15, 15-12, 15-10.

Advertisement Kemenangan ini disambut antusias Manajer Bulutangkis Kota Bogor, Dani Hermawan.

Menurutnya, pertandingan hari ini tidak mudah karena Kota Bogor tidak diunggulkan.

“Saya bilang sama mereka From Zero to Hero. Seribu orang meragukan kemampuan kalian itu biasa, tapi kalau kamu tidak percaya sama kemampuan diri sendiri, baru binasa karena lawan yang mereka hadapi adalah unggulan pertama, “ ujarnya.

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“Alhamdulillah mereka bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik dan menyumbangkan medali emas untuk Kota Bogor yang telah sekian lama tidak mendapatkan medali emas.”

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (Pengcab PBSI) Kota Bogor, Muzakkir, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas prestasi yang diraih para atlet.

Dua medali emas yang diraih para pebulutangkis Kota Bogor sesuai target yang dicanangkan pengurus sebelum Porprov Jabar 2026.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan bangga atas raihan dua medali emas ini. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, disiplin, dan perjuangan para atlet, serta dedikasi pelatih dan seluruh tim yang telah mempersiapkan diri dengan maksimal,” ujar Muzakkir.