RADAR BOGOR – Cabang olahraga (cabor) tarung derajat menjadi salah satu penyumbang medali bagi kontingen Kota Bogor pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Sebanyak 13 medali ditorehkan Tim tarung derajat Kota Bogor pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/Jawa Barat 2026 di Gymnasium Sekolah Vokasi IPB University pada Sabtu hingga Kamis 15-19 November 2026.

Rinciannya dua medali emas dari Freza Nayatama Zulkarnain di kelas tarung putra 52,1-55 Kg dan Yunus Isai Nahakleta dikelas 75,1-80 Kg.

Advertisement Kemudian empat medali perak berasal dari Fernanda Ziyad (kelas 49,1-52 Kg), Fiqih Dzikri Putra (kelas 55,1-58 Kg), Diar Rahmat (kelas 58,1-61 Kg) dan Ataraxia Huqimo Dahni (nomor seni gerak tunggal putra).

Adapun tujuh medali perunggu masing-masing dipersembahkan Bumi Arkananta B (nomor tarung putra kelas 67,1-70 Kg) serta sektor putri open Rachmawati Putri S (kelas 45,1-50 Kg), Paradilla Pasya (kelas 50,1-54 Kg) dan Cantika Fahya (kelas 54,1-58 Kg).

Tambahan medali perunggu lainnya berasal dari Nurjihan (seni gerak tunggal putri) serta Ghada Satria Fathurochman dan Fathe M Ziyad (nomor seni gerak tarung beregu putra).

Ketua Pengurus Cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Pengcab Kodrat) Kota Bogor, Abdul Wahid, mengatakan bahwa perjuangan para atlet telah tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik sepanjang kompetisi.

“Hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras atlet, pelatih, dan seluruh tim yang telah mempersiapkan diri menghadapi Porprov Jabar 2026,” ujarnya, Kamis 19 November 2026.

Wahid berharap hasil yang diraih pada Porprov kali ini dapat menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan menjaga konsistensi prestasi ke depan.