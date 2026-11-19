RADAR BOGOR - Tinggi menghitung jam, pertandingan antara Persib Bandung vs Shan United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis, 19 November 2026.

Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan bagi Maung Bandung mengingat mereka akan bermain dihadapan Bobotoh yang diprediksi akan berbondong-bondong datang ke stadion.

Adapun bagi pendukung Persib yang menonton secara langsung ke stadion ada beberapa aturan yang harus dipahami, terutama berkaitan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan baik sebelum, selama, dan sesudah pertandingan.

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Dikutip dari laman resmi persib.co.id, berikut hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh bobotoh pada pertandingan Persib vs Shan United nanti malam.