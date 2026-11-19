Pengen Nonton Persib vs Shan United, 12 Hal Ini Tidak Boleh Dilakukan di Stadion
RADAR BOGOR - Tinggi menghitung jam, pertandingan antara Persib Bandung vs Shan United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis, 19 November 2026.
Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan bagi Maung Bandung mengingat mereka akan bermain dihadapan Bobotoh yang diprediksi akan berbondong-bondong datang ke stadion.
Adapun bagi pendukung Persib yang menonton secara langsung ke stadion ada beberapa aturan yang harus dipahami, terutama berkaitan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan baik sebelum, selama, dan sesudah pertandingan.
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Dikutip dari laman resmi persib.co.id, berikut hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh bobotoh pada pertandingan Persib vs Shan United nanti malam.
-Dilarang masuk ke lapangan dengan alasan apa pun, baik sebelum, selama, maupun setelah pertandingan.
-Berdiri di jalur evakuasi tribun stadion GBLA, termasuk duduk di tangga. Jalur evakuasi merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan keselamatan penonton saat terjadi situasi darurat.
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-No ticket, no game. Bobotoh yang tidak mempunyai tiket dilarang masuk ke Stadion GBLA. Silakan dukung tim kebanggaan dari 3 lokasi Nobar Biru dan 10 titik Balad Nobar Biru yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya.
-Membawa atau mengaktifkan flare, suara, kembang api, bom asap, serta benda-benda lain yang berisi bahan peledak ke dalam Stadion GBLA dan area sekitarnya. Barang-barang itu telah terbukti secara ilmiah berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya.
-Membuang barang dalam bentuk apa pun ke dalam lapangan. Tindakan melempar akan mendapatkan hukuman keras dari I.League terhadap orang yang melakukan tindakan tersebut serta klub yang terkait.
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-Membawa senjata tajam seperti pisau dan melakukan pemukulan yang membuat orang lain terluka.
-Memasang, mengibarkan, atau menampilkan bendera, bendera besar, atau spanduk yang berisi pesan provokatif, SARA, politik, atau berhubungan dengan agama.
-Membawa serta mengonsumsi minuman beralkohol dan narkoba.
-Memegang laser lalu mengoperasikannya menuju pemain di lapangan serta perangkat yang digunakan dalam pertandingan.
-Membawa kamera profesional dan menggunakan kameranya dari bangku untuk mengarahkan ke lapangan.
-Melakukan tindakan-tindakan tidak baik dan atau pemerkosaan seksual.
-Melakukan tindakan politik dan menyanyikan lagu atau yel-yel yang memiliki nada rasis terhadap tim, pemain lawan, atau perangkat pertandingan.
12 larangan di atas perlu diperhatikan oleh Bobotoh agar pertandingan berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.***
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