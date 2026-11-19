RADAR BOGOR – Kontingen Kabupaten Bogor bersiap menunjukkan kemampuan terbaik dalam ajang Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Jawa Barat 2026.

Sebanyak 200 atlet paralimpik resmi dilepas Bupati Bogor, Rudy Susmanto, untuk berlaga dan membawa nama daerah di tingkat provinsi.

Prosesi pelepasan ratusan atlet paralimpik tersebut berlangsung di Aula Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis 19 November 2026.

Advertisement Dalam kesempatan itu, Rudy Susmanto mengaku bangga sekaligus terharu dapat melepas para atlet paralimpik yang akan memperjuangkan prestasi Kabupaten Bogor dalam Peparda VII Jawa Barat 2026.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para orang tua yang telah mendidik serta membesarkan anak-anak mereka hingga mampu menjadi atlet dan mewakili Kabupaten Bogor dalam ajang olahraga tersebut.

Menurut Rudy, keikutsertaan para atlet paralimpik menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih prestasi dan memberikan kontribusi bagi bangsa.

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"Tentunya hari ini banyak menunjukkan kepada keluarganya, kepada Kabupaten Bogor, kepada bangsa Indonesia bahwa merekalah yang tetap istimewa dengan segala keterbatasan bisa berprestasi, bisa menunjukkan kepada semuanya bahwa mereka pun punya peran besar untuk membangun bangsa Indonesia," ungkap Rudy, Kamis 19 November 2026.

Dalam menghadapi Peparda VII Jawa Barat 2026, Rudy secara terbuka memasang target tinggi bagi kontingen Kabupaten Bogor.

Ia berharap para atlet mampu membawa pulang prestasi terbaik sekaligus merebut gelar juara umum.

Meski demikian, Rudy menegaskan bahwa keberhasilan para atlet tidak semata-mata diukur dari perolehan medali maupun posisi dalam klasemen akhir.