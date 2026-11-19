RADAR BOGOR – Kontingen Paralimpik Kabupaten Bogor memasang target tinggi dalam ajang Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Jawa Barat 2026.

Tak sekadar bersaing memperebutkan gelar juara umum, para atlet paralimpik juga dibebani target meraih 155 medali emas.

Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bogor, M Misbah, mengaku optimistis target tersebut dapat tercapai.

Advertisement Ia meyakini para atlet memiliki kemampuan dan kesiapan untuk membawa Kabupaten Bogor menjadi juara umum Peparda VII Jawa Barat 2026.

"Kami optimistis. Target kami adalah menjadi juara umum dengan perolehan sekitar 155 medali emas," ujar Misbah, Kamis 19 November 2026.

Menurut Misbah, keyakinan tersebut didukung oleh proses pembinaan dan persiapan atlet yang telah dilakukan secara terencana.

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Jauh sebelum kompetisi berlangsung, para atlet Paralimpik Kabupaten Bogor sudah mendapatkan pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan masing-masing.

Program tersebut kemudian diperkuat melalui pemusatan latihan atau training camp selama tiga bulan.

Tahapan ini dilakukan untuk mematangkan kesiapan atlet, baik dari sisi teknik maupun kondisi fisik, sebelum turun menghadapi persaingan di arena pertandingan.

"Kami menerapkan pembinaan jangka panjang, kemudian dilanjutkan dengan pemusatan latihan atau pelatihan selama tiga bulan untuk mematangkan persiapan menghadapi pertandingan," jelasnya.