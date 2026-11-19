RADAR BOGOR - Cabang olahraga (cabor) panjat tebing Kota Bogor berhasil meraih juara umum di perhetalan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jabar 2026.

Mereka berhasil membawa pulang 8 medali emas dalam event tersebut. Capaian ini serupa dengan torehan medali yang diraih empat tahun silam.

Kadispora Kota Bogor Anas S Resmana bersyukur atas capaian para atlet. Ia bangga dengan jerih payah yang sudah dilakukan.

“Tentu kami sangat bangga bahwa wall climbing ini bisa mempertahankan jumlah emas yang diraih pada saat empat tahun lalu,” jelas Anas.

Persaingan panjat tebing pada Porprov Jabar kali ini dipandang Anas kian ketat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya wilayah yang berhasil pecah telur mendapat emas.

Advertisement “Oleh karena itu, saya mengapresiasi para pimpinan, manajer, coach, maupun official panjat tebing yang bisa mempertahankan delapan emas,” terang Anas.

Hampir seluruh atlet panjat tebing yang bertanding mendapatkan medali. Totalnya delapan emas, tujuh perak dan enam keping medali perunggu.

"Semua atlet Kota Bogor yang dipertandingkan mereka semua dapat. Saya sampai hafal semua ini yang wall climbing atau panjat tebing,” ujar Anas.

Meski begitu para atlet diminta tidak puas diri. Capaian yang diraih pada Porprov kali ini diharap jadi suntingan semangat atlet untuk berlatih.

"Harus tetap latihan karena nanti mengikuti beberapa event nasional, terutama mengikuti Pekan Olahraga Nasional untuk mewakili Jawa Barat,” ucapnya