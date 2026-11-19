RADAR BOGOR - Menutup cabang olahraga (cabor) tinju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/Jawa Barat 2026 di GOR Bumen Jaya, Kota Bekasi, Kamis, 19 November 2026 Kota Bogor berhasil menunjukkan kualitasnya.

Enam medali emas berhasil diraih para petarung “Kota Hujan” tersebut diraih melalui penampilan impresif para petinju Kota Bogor di sejumlah kelas putra dan putri.

Medali emas pertama diraih oleh Rani Krismayati Bal di kelas Women’s Fly 52 Kg putri. Disusul Rivaldo Solissa dari kelas Men’s Minimum 46-48 Kg putra, Baharaja Lausefa (kelas -57 kG putra), dan Alfino Caesar (kelas Men’s Light Middle 71 Kg putra) kilogram putra.

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Sementara dua medali emas lainnya diraih Sudarmin Umasugi di kelas Men’s Heavy 92 Kg putra dan Renfry Arcos Beruatwari di kelas Men’s Super Heavy +92 Kg putra.

“Alhamdulillah, tinju Kota Bogor berhasil menyumbangkan enam medali emas. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua dan hasil dari perjuangan serta kerja keras para atlet,” ujar Ketua KONI Kota Bogor, Dedy Sumarna saat menyaksikan langsung final cabor tinju.

Advertisement Dedy menilai torehan enam medali emas dari cabor tinju, menjadi tambahan penting bagi perolehan medali kontingen Kota Bogor dalam persaingan klasemen Porprov XV Jabar 2026.

Ia berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi atlet dari cabang olahraga lainnya untuk terus berjuang memberikan hasil terbaik bagi Kota Bogor.