RADAR BOGOR - Cabang olahraga (cabor) golf Kabupaten Bogor menorehkan tujuh medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV 2026. Perolehan itu menjadi tambahan medali untuk kontingen Kabupaten Bogor. ‎ ‎Tujuh Medali yang diraih Cabor Golf di Porprov Jabar XV 2026 di antaranya, tiga medali emas, satu perak dan tiga perunggu. ‎ ‎Tiga medali emas tercipta dari Rendy Individual putra, Bianda Individual putri dan nomor beregu putra yang diperkuat Rendy, Nabil, Pajero dan Agan.

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‎"Alhamdulillah kita berhasil membawa tiga medali emas, tentunya ini perjuangan para atlet yang sejak lama melakukan latihan intens, dan melakukan beberapa uji tanding melalui kejuaraan," kata Indra Fermanto, Kamis, 19 November 2026.

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‎Perlombaan Cabor Golf ajang Porprov Jabar diselenggarakan di Emeralda Golf Club, Kota Depok, sejak pada tanggal 10 hingga 19 November 2026.

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‎Indra menyampaikan, kompetisi mempertandingkan sebanyak 7 nomor pertandingan untuk merebutkan medali bagi kontingan Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat.

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‎"Kita bersyukur atlet binaan PGI Kabupaten Bogor bisa mengharumkan nama daerahnya di event bergengsi se Tanah Pasundan 2026," jelasnya.

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‎Sumbangan tiga medali emas tentunya membuka peluang baru bagi pergeseran peringkat untuk kontingen Kabupaten Bogor di Porprov Jabar 2026. Di mana sampai saat ini masih ada beberapa cabang olahraga yang tengah berada di partai final. (abl)