Salip Kota Bogor, KONI Optimis Kontingen Kabupaten Bogor Masuk 3 Besar Porprov Jabar 2026
Sebagai informasi, perolehan medali emas tiga besar ajang Porprov Jabar 2026 sementara diraih oleh Kota Bekasi peringkat pertama dengan jumlah medali 226, kedua Kota Bandung 171, ketiga Kabupaten Bekasi 138 medali emas.
Sementara untuk Kabupaten Bogor sebelumnya berada di posisi ke lima atau di bawah Kota Bogor. Namun, saat ini Kabupaten Bogor mampu menyalip Kota Bogor dengan perolehan medali emas sementara 132.
Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rochmawan mengatakan bahwa, untuk saat ini Kabupaten Bogor masih tersisa sekitar 29 nomor pertandingan.
Arif optimis dengan sisa nomor pertandingan yang ada tersebut, kontingen Kabupaten Bogor mampu masuk ke dalam tiga besar Porprov Jabar 2026.
"Masih tersisa 29 nomor pertandingan yang kita ikuti, saya berkeyakinan kita bisa masuk 3 besar," kata Arif, Kamis, 19 November 2026.
Arif juga meminta masyarakat Kabupaten Bogor untuk selalu berdoa dan memberikan semangat kepada para atlet yang berjuang membawa nama Kabupaten Bogor.
Ia berharap, para atlet mampu membawa kemenangan di Porprov Jabar 2026 untuk Bumi Tegar Beriman.
"Jadi kita doakan bersama-sama semoga para atlet kita yang masih berjuang diberikan kekuatan, kelancaran, tidak ada kendala apapun, sehingga bisa memberikan kemenangan untuk Kabupaten Bogor," tutupnya.(abl)
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