RADAR BOGOR - Persib Bandung sukses mengalahkan tamunya, Shan United di ajang ASEAN Club Championship (Shopee Cup 2026).

Pada pertanidngan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis, 19 November 2026 itu Persib mengalahkan klub asal Myanmar itu dengan sekor telak 6-0.

Adapun gol Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulic, Mariano Peralta, Luka Melano, Adam Alis, dan ditutup oleh gol sundulan dari Uilliam Barros di menit 89.

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Kemenangan yang diraih oleh Pangeran Biru sontak mendapatkan berbagai respon, termasuk sang pelatih, Igor Tolic yang menyampaikan selamat atas keberhasilan anak asuhnya itu.

Selain itu, pelatih asal Kroasia tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada Bobotoh yang selalui setia memberikan dukungan hingga membuat Maung Bandung bisa meraih kemenangan.

Advertisement "Selamat untuk para pemain atas permainan yang bagus. Terima kasih kepada Bobotoh yang datang malam ini meskipun hujan," ucap Igor, dikutip dari laman persib.co.id, Jumat, 20 November 2026.

"Saya pikir semua yang hadir menikmati pertandingan ini. Kami sangat senang untuk melanjutkan Shopee Cup dengan baik," sambungnya.

Mantas asisten pelatih Bojan Hodak itu meras cukup puas dengan keberhasilan timnya di ajang kompetisi asia sejauh ini. Kendati demikian, ia mengingatkan anak asuhnya untuk tidak cepat puas dengan hasil yang positif tersebut.

Kemenangan atas Shan United harus menjadi modal bagi Persib dalam mengarungi kompetisi Asia, terlebih mereka sudah mengantongi tiket 16 besar di ajang ACL Two tahun 2026.

"Kami senang dengan hasil yang didapat. Di ACL Two, kami sudah lolos dan tinggal melihat akan berada di posisi mana," ujar Tolic.