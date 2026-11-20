RADAR BOGOR – Cabang olahraga (cabor) karate Kota Bogor akhirnya berhasil mengakhiri penantian panjang selama lebih dari dua dekade.

Kontingen Karate Kota Hujan sukses membawa pulang dua medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 sekaligus memutus puasa gelar juara yang telah berlangsung selama 23 tahun.

Prestasi tersebut menjadi pencapaian bersejarah bagi karate Kota Bogor. Pasalnya, terakhir kali cabor ini meraih medali emas di ajang Porprov terjadi pada 2002 silam, ketika kompetisi olahraga tingkat Jawa Barat itu berlangsung di Indramayu.

Advertisement Keberhasilan mengakhiri catatan panjang tanpa emas tersebut diraih melalui perjuangan yang tidak mudah.

Kontingen karate Kota Bogor harus menghadapi persaingan dengan kekuatan personel yang sangat terbatas. Mereka hanya diperkuat lima atlet dan didampingi seorang pelatih.

Keterbatasan jumlah pelatih bahkan sempat menghadirkan situasi sulit ketika pertandingan berlangsung.

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Pada salah satu sesi penting, dua atlet Kota Bogor harus bertanding secara bersamaan di tatami atau arena pertandingan yang berbeda.

Kondisi tersebut membuat satu pelatih tidak dapat mendampingi seluruh atlet secara langsung.

Akibatnya, sebagian atlet harus menjalani pertandingan secara mandiri tanpa mendapatkan instruksi langsung dari pelatih di pinggir arena.

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, para karateka Kota Bogor mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dan berhasil membawa pulang dua medali emas.