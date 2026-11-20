RADAR BOGOR - Kemenangan Persib atas tamunya, Shan United di ajang ASEAN Club Championship (Shopee Cup 2026) tidak terlepas dari gol yang salah satunya dicetak oleh Balsa Sekulic.

Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu, Balsa Sekulic mencetak gol di menit 12 dan 66 setelah berhasil memanfaatkan peluang di kotak penalti Shan United.

Dalam konferensi pers Balsa Sekulic mengatakan bahwa kemenangan dalam pertandingan tadi malam merupakan hasil kerjsa sama tim yanag cukup solid di tenag cuaca yang menurutnya cukup menantang.

Advertisement Baca Juga: Ofero Carria 1 Meluncur di Indonesia, Motor Listrik Dua Baterai Ini Bisa Angkut 200 Kg

"Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan setim atas permainan yang bagus dalam kondisi cuaca yang sangat sulit," kata Balsa Sekulic, dikutip dari laman persib.co.id, Jumat, 20 November 2026.

Balsa berharap pertandingan melawan tim asal Myanmar tersebut menjadi salah satu rangkaian positif yang diraih oleh Maung Bandung di kompetisi Asia musim ini.

Advertisement Pemain asal Montenegro tersebut juga mengucapkan selamat kepada rekan-rekan timnya yang telah berhasil melewati pertandingan tersebut dengan sangat sempurna.

Dalam hal ini, Persib sukses mempermalukan Shand United dengan skor yang cukup telak, yaitu 6-0 tanpa balas.

"Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan setim atas permainan yang bagus dalam kondisi cuaca yang sangat sulit," katanya.

Kendati demikian, Sekulic menegaskan bahwa para pemain Maung Bandung tidak boleh larut dalam kemenangan tersebut mengingat mereka tidak akan lama lagi akan kembali berlaga melawan Bali United di ajang Super League 2026.

Balsa menegaskan timnya harus segera bersiap guna mengamankan tiga poin dalam laga melawan tim asal Pulau Dewata nanti.