RADAR BOGOR – Real Madrid menunjukkan kepercayaan besar terhadap potensi Arda Guler dengan mengikat pemain asal Turki tersebut melalui kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2032.

Kesepakatan baru ini menjadi penegasan bahwa Los Blancos masih menjadikan Arda Guler sebagai bagian penting dari rencana masa depan klub.

Keputusan tersebut sekaligus menandai babak baru perjalanan pemain yang pertama kali datang ke Santiago Bernabéu saat berusia 18 tahun.

Advertisement Sejak direkrut dari Fenerbahçe pada Juli 2023, Arda Guler telah melewati proses adaptasi dan persaingan ketat sebelum perlahan mendapatkan tempat di skuad utama.

Kini, setelah membukukan 126 penampilan dan ikut mempersembahkan lima gelar bersama Real Madrid, Arda Guler memperoleh kepercayaan untuk melanjutkan kariernya dalam jangka panjang di klub raksasa Spanyol tersebut.

Direkrut Saat Berusia 18 Tahun, Güler Bawa Potensi Besar dari Turki

Advertisement Sebelum bergabung dengan Real Madrid, Arda Güler lebih dahulu menunjukkan kualitasnya bersama Fenerbahçe.

Kemampuan mengolah bola, ketenangan saat menguasai permainan, serta kreativitas dalam membangun serangan membuat namanya diperhitungkan sebagai salah satu talenta muda menjanjikan asal Turki.

Penampilan tersebut menarik perhatian Real Madrid. Pada Juli 2023, klub berjuluk Los Blancos itu akhirnya merekrut Güler ketika usianya baru menginjak 18 tahun.

Kepindahan ke Madrid menjadi lompatan besar dalam perjalanan kariernya. Namun, bermain di klub sebesar Real Madrid juga menghadirkan tantangan tersendiri.

Ia harus bersaing dengan deretan pemain bintang yang memiliki kualitas dan pengalaman di level tertinggi sepak bola Eropa.