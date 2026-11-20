RADAR BOGOR - Pertarungan memperebutkan medali emas sepak bola putra PORPROV XV Jawa Barat 2026, akhirnya tiba di partai puncak.

Berdasarkan jadwal yang dikutip dari laman resmi KONI Jawa Barat pada 20 November 2026, Kabupaten Ciamis akan berhadapan dengan Kota Bandung dalam laga final yang diprediksi berlangsung sengit di Stadion Merpati, Depok, Jumat 20 November 2026 malam.

Dua tim terbaik ini, dijadwalkan saling berhadapan mulai pukul 19.00 WIB.

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Bukan sekadar perebutan kemenangan, pertandingan tersebut juga menjadi ajang pembuktian siapa yang paling layak menyandang predikat juara sepak bola putra di tingkat provinsi.

Atmosfer Stadion Merpati pun diperkirakan semakin meriah.

Advertisement Dukungan suporter, gengsi daerah, serta ambisi membawa pulang medali emas akan menjadi bumbu tersendiri dalam duel Ciamis kontra Bandung.

Ciamis dan Bandung Berebut Takhta Tertinggi

Melangkah ke final PORPROV XV Jawa Barat 2026 bukan perkara mudah.

Kedua kontingen harus melewati rangkaian pertandingan sebelum akhirnya memastikan tempat di laga penentuan.

Kabupaten Ciamis datang dengan semangat untuk menuntaskan perjalanan turnamen melalui raihan medali emas.

Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi modal penting bagi skuad berjuluk wakil Tatar Galuh tersebut.