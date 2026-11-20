RADAR BOGOR – Persaingan perebutan posisi teratas klasemen medali Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XV Jawa Barat 2026, semakin menarik.

Kota Bekasi masih berada di puncak, tetapi Kota Bandung terus membayangi dengan selisih perolehan medali yang sangat tipis.

Berdasarkan pembaruan data pada laman resmi KONI Jawa Barat, Jumat 20 November 2026 pukul 11.16 WIB, Kota Bekasi mengoleksi 236 medali emas, 161 perak, dan 162 perunggu.

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Raihan tersebut menempatkan kontingen Kota Bekasi di posisi pertama dengan total 559 medali.

Sementara itu, Kota Bandung berada di urutan kedua dengan 178 emas, 178 perak, dan 197 perunggu.

Advertisement Secara keseluruhan, kontingen Kota Bandung telah mengumpulkan 553 medali atau hanya terpaut enam medali dari pemuncak klasemen.

Ketatnya persaingan dua kota tersebut membuat perebutan posisi teratas PORPROV Jabar 2026 masih menjadi perhatian, terlebih masih terdapat sejumlah nomor pertandingan yang belum menyelesaikan kompetisi.

Kota Bekasi dan Bandung Bersaing di Papan Atas

Hingga pembaruan data tersebut, sebanyak 1.152 dari total 1.155 nomor pertandingan telah menyelesaikan perebutan gelar juara.

Artinya, hanya tersisa tiga nomor pertandingan yang belum tuntas.

Meski demikian, peluang perubahan posisi masih terbuka selama seluruh hasil pertandingan belum tercatat secara resmi.