RADAR BOGOR – Prestasi membanggakan ditorehkan siswa SMAN 3 Cibinong, Kabupaten Bogor, Muhammad Tofayail.

Atlet muda yang kini duduk di kelas XII SMAN 3 Cibinong itu berhasil menyumbangkan medali emas dari cabor atletik dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Keberhasilan itu sekaligus membawa harum nama Kabupaten Bogor di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Advertisement Di balik pencapaian tersebut, terdapat proses panjang yang harus dilalui Tofayail, mulai dari mempersiapkan kondisi fisik hingga membangun kekuatan mental sebelum turun ke arena pertandingan.

Tofayail menceritakan, persiapan menghadapi Porprov Jabar XV 2026 telah dilakukan jauh sebelum kompetisi dimulai.

Ia menjalani latihan secara intensif untuk membentuk fisik yang prima sekaligus mempersiapkan mental agar mampu menghadapi persaingan.

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Menurutnya, kesiapan mental menjadi salah satu hal utama yang harus dimiliki seorang atlet sebelum mengikuti pertandingan. Kondisi fisik yang kuat juga diperlukan agar dapat tampil maksimal saat berlaga.

"Pertama harus disiapin itu mental yang bagus fisik yang kuat sisianga mengikuti dari mental yang bagus," katanya, Jumat 20 November 2026.

Ia mengungkapkan, persiapan menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut tidak bisa dilakukan secara instan.

Dibutuhkan waktu yang cukup panjang serta latihan keras dan konsisten untuk mencapai kondisi yang diharapkan.