RADAR BOGOR – Kursi Presiden FIFA kembali menjadi sorotan menjelang pemilihan pada 2027.

Gianni Infantino yang selama ini memimpin federasi sepak bola dunia FIFA kini menghadapi dua kandidat lain, Philippe Diallo dari Prancis dan Kozo Tashima dari Jepang.

FIFA mengonfirmasi telah menerima tiga pencalonan untuk pemilihan presiden mendatang.

Advertisement Ketiga tokoh tersebut memiliki perjalanan karier berbeda, mulai dari dunia administrasi sepak bola, kepemimpinan federasi, hingga pengalaman sebagai pemain dan pelatih.

Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2027 di Rabat, Maroko.

Namun, ketiga kandidat masih harus melewati proses pemeriksaan sebelum dinyatakan memenuhi persyaratan.

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Gianni Infantino, Petahana yang Ingin Pertahankan Kekuasaan

Nama Gianni Infantino menjadi yang paling familiar dalam persaingan ini. Pria kelahiran Swiss tersebut telah memimpin FIFA sejak 2016, setelah terpilih menggantikan Sepp Blatter di tengah krisis yang mengguncang organisasi sepak bola dunia.

Sebelum menduduki kursi Presiden FIFA, Infantino lebih dahulu membangun karier di UEFA.

Ia bekerja di badan sepak bola Eropa tersebut sejak 2000 dan kemudian menjabat sebagai sekretaris jenderal pada 2009.

Pengalaman di UEFA menjadi bekal penting bagi Infantino untuk memahami dinamika sepak bola internasional, termasuk hubungan antarfederasi, pengelolaan kompetisi, hingga kepentingan negara-negara anggota.