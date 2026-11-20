RADAR BOGOR – Mauricio Pochettino resmi memulai tugasnya sebagai pelatih Manchester United pada 18 November 2026.

Pelatih asal Argentina itu menandatangani kontrak hingga musim panas 2029 untuk memimpin kebangkitan Setan Merah.

Menariknya, Mauricio Pochettino ternyata memiliki kenangan lama dengan Manchester United.

Advertisement Lebih dari dua dekade lalu, Mauricio Pochettino pernah menjadi pendukung langsung Setan Merah saat menyaksikan final Liga Champions 1999 di Camp Nou, Barcelona.

Saat itu, Pochettino masih berstatus pemain Espanyol. Ia datang ke Camp Nou bersama rekannya, Toni Jimenez, untuk menyaksikan Manchester United menghadapi Bayern Munchen dalam laga final yang berakhir dramatis.

Dua gol pada masa injury time yang dicetak Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solskjaer membawa MU membalikkan keadaan sekaligus memastikan gelar Liga Champions dan melengkapi treble bersejarah.

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Kini, setelah lebih dari 27 tahun berlalu, Pochettino bukan lagi sekadar penonton yang bersorak dari tribun.

Ia resmi menjadi sosok yang memimpin Manchester United, klub yang ternyata sudah lama ia kagumi.

Kenangan di Camp Nou yang Tak Terlupakan

Pochettino mengungkapkan kisah tersebut dalam wawancara pertamanya bersama media resmi klub.

Ia mengingat bagaimana atmosfer final 1999 begitu membekas, terutama karena dirinya ikut mendukung Manchester United pada malam bersejarah tersebut. "Itu final ikonik. Kami berteriak mendukung Manchester United," kata Pochettino.