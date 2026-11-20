RADAR BOGOR – Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi XV Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026 Kota Bogor mencatat 613 pelayanan kesehatan selama penyelenggaraan ajang olahraga empat tahunan tersebut pada 2–19 November 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 369 pelayanan diberikan kepada atlet Porprov Jabar yang mengalami gangguan kesehatan maupun cedera saat bertanding. Sementara 244 pelayanan lainnya diberikan kepada kelompok non-atlet, mulai dari ofisial, panitia hingga penonton.

Kepala Bidang Kesehatan PB Porprov Jabar 2026 Kota Bogor, Erna Nuraena, mengatakan penanganan kesehatan terhadap atlet didominasi kasus cedera ringan.

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Tercatat sebanyak 319 kasus cedera ringan dan 50 kasus cedera berat.

Dari keseluruhan atlet yang mendapatkan pelayanan, 51 orang di antaranya harus dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk memperoleh penanganan lebih lanjut.

Advertisement “Pelayanan kesehatan Porprov Jabar 2026 di Kota Bogor dan wilayah penyelenggara lainnya telah mencatat 613 pelayanan. Pada area pertandingan, tim medis memberikan pelayanan kepada 369 atlet, dengan penanganan didominasi cedera ringan sebanyak 319 kasus dan 50 kasus cedera berat. Sebanyak 51 atlet di antaranya mendapatkan rujukan untuk penanganan lebih lanjut,” ujar Erna, Jumat, 20 November 2026.

Selain atlet, posko kesehatan juga melayani 244 kunjungan dari kelompok non-atlet.

Keluhan yang ditangani beragam, mulai dari cedera ringan, gangguan pernapasan dan pencernaan, kelelahan, dehidrasi, hingga pingsan.

Dari ratusan kunjungan tersebut, satu orang memerlukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, total rujukan selama penyelenggaraan Porprov mencapai 52 kasus.

Siapkan Ratusan Tenaga Kesehatan

Untuk mendukung pelayanan selama pertandingan, PB Porprov Kota Bogor menyiapkan 63 unit ambulans dan 474 personel kesehatan.