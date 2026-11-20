RADAR BOGOR – Kontingen Kota Bogor menorehkan hasil membanggakan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi XV Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026. Berhasil melampaui target 100 medali emas, Kota Hujan menutup kompetisi dengan koleksi 130 emas.

Capaian tersebut mengantarkan Kota Bogor menempati peringkat kelima klasemen akhir perolehan medali di Porprov Jabar. Prestasi itu diraih dengan mengandalkan 564 atlet yang diturunkan dalam berbagai cabang olahraga.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, hasil Porprov Jabar tersebut menjadi kebanggaan tersendiri. Terlebih, capaian itu diraih di tengah keterbatasan anggaran dan jumlah atlet yang mengikuti kompetisi.

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"Alhamdulillah, sesuai dengan tekad serta upaya yang sudah dilakukan KONI, pimpinan cabang olahraga, dan dibantu Dispora, akhirnya target perolehan 100 medali emas Kota Bogor sudah terlampaui," ujarnya.

Selain 130 medali emas, kontingen Kota Bogor juga mengumpulkan 99 medali perak dan 100 medali perunggu.

Advertisement Dengan demikian, total perolehan mencapai 329 medali.

Dedie menilai, keberhasilan tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa pembinaan olahraga di Kota Bogor mulai menunjukkan hasil.

Apalagi, potensi atlet muda yang dimiliki masih cukup besar.

Berdasarkan data yang diterimanya, hampir 90 persen atlet peraih medali berusia di bawah 25 tahun.

Kondisi ini dinilai menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan prestasi olahraga Kota Bogor.