RADAR BOGOR – Garudayaksa FC melanjutkan tren positif di BRI Super League 2026/2027. Menjamu Madura United di Stadion Gelora Pakansari, Jumat, 20 November 2026 sore, tim berjuluk “Spirit of Garuda” menang tipis 1-0.

Kemenangan atas Madura United tersebut menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Garudayaksa FC.

Sebelum mengalahkan Madura United, Garudayaksa Fac mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1 pada Minggu, 1 November 2026, kemudian menundukkan tuan rumah Persijap Jepara 2-1 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu, 7 November 2026.

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Tambahan tiga poin dari laga pekan ke-10 ini membuat Garudayaksa FC mengoleksi 14 poin dan menempati peringkat ketujuh klasemen sementara Super League.

Sementara itu, Madura United masih berada di posisi keempat dengan raihan 19 poin.

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Garudayaksa FC dan Madura United bermain cukup ketat pada babak pertama. Hingga memasuki menit ke-71, kedua tim masih belum mampu memecahkan kebuntuan.

Garudayaksa akhirnya membuka keunggulan melalui Jayro Jean.

Gol tersebut berawal dari aksi Carlos Iury yang melakukan tusukan dari sisi kanan sebelum melepaskan umpan silang ke dalam kotak penalti.

Jayro Jean yang berada di posisi tepat kemudian menyambut umpan tersebut dan mengarahkan bola ke sisi kiri gawang yang dikawal Angga Saputra.

Keunggulan 1-0 bertahan hingga pertandingan memasuki menit ke-90 dan tambahan waktu.