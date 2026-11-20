RADAR BOGOR - Penutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 berlangsung meriah di Lapangan Merpati, Kota Depok, Jumat 20 November 2026.

Ribuan warga memadati lokasi, untuk menyaksikan malam puncak sekaligus perayaan berakhirnya pesta olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

Kemeriahan semakin terasa ketika Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tiba di lokasi.

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Kehadirannya langsung disambut antusias masyarakat yang sudah memenuhi area lapangan hingga tribun.

Gemerlap lampu panggung, dentuman musik, hingga pesta kembang api membuat suasana penutupan semakin semarak.

Advertisement Dua penyanyi yang turut menghibur masyarakat, Ayu Ting Ting dan Charlie Van Houten, sukses menghidupkan suasana lewat penampilan mereka.

Dedi Mulyadi bahkan ikut bernyanyi bersama para pengisi acara.

Aksi spontan gubernur yang dikenal dengan suara serak-serak basah itu, mengundang gelak tawa penonton.

Ia juga terlihat berkeliling menyapa masyarakat di sejumlah sudut lapangan.

Di tengah kemeriahan tersebut, Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim turut hadir mendampingi rangkaian acara.