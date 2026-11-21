RADAR BOGOR - Aston Villa, punya pekerjaan rumah besar saat menjamu Sunderland pada pekan ke-11 Premier League 2026/2027.

Bermain di Villa Park, Birmingham, Sabtu 21 November 2026 pukul 22.00 WIB, tuan rumah membidik kemenangan untuk mengakhiri tren negatif sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Pertandingan ini, diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan tiga poin.

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Aston Villa ingin kembali ke jalur kemenangan, setelah melewati empat pertandingan liga tanpa hasil maksimal.

Sementara, Sunderland datang dengan tekanan lebih besar karena masih terjebak di zona degradasi.

Advertisement Bagi Aston Villa, bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan yang tidak boleh disia-siakan.

Namun, mereka tetap harus berhati-hati mengingat performa lini pertahanan yang belum menunjukkan konsistensi sepanjang musim ini.

Aston Villa Berusaha Akhiri Tren Tanpa Kemenangan

Pasukan tuan rumah sedang menghadapi periode sulit.

Hingga pekan ke-10, Aston Villa tertahan di peringkat ke-10 klasemen sementara setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di Premier League.

Persoalan terbesar terlihat pada sektor pertahanan.