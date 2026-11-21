RADAR BOGOR - Chelsea punya pekerjaan rumah, yang harus segera diselesaikan saat menjamu Leeds United pada pekan ke-11 Premier League 2026/2027.

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stamford Bridge, Sabtu 21 November 2026 pukul 22.00 WIB, The Blues dituntut meraih kemenangan setelah hasil mengejutkan pada pertandingan sebelumnya.

Duel ini bukan sekadar perebutan tiga poin.

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Chelsea membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang menembus empat besar, sementara Leeds datang dengan ambisi melanjutkan tren positif dan memperbaiki posisi di klasemen.

Pertandingan yang dijadwalkan dipimpin Michael Oliver ini pun berpotensi berlangsung sengit sejak menit awal.

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Chelsea saat ini menempati peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 16 poin.

Mereka hanya terpaut dua angka dari Liverpool yang berada di posisi keempat.

Namun, kepercayaan diri pasukan Xabi Alonso sedikit terganggu setelah menelan kekalahan 0-1 dari Sunderland, tim yang berada di dasar klasemen, sebelum jeda internasional.

Hasil tersebut tentu bukan sesuatu yang diharapkan Chelsea.

Apalagi, mereka sebelumnya menunjukkan performa menjanjikan ketika sukses menundukkan Manchester United dengan skor 2-0 di Stamford Bridge.