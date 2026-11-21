RADAR BOGOR - Persaingan menghindari zona degradasi Premier League 2026/2027 semakin memanas.

Coventry City akan menjamu Crystal Palace dalam pertandingan pekan ke-11 di Coventry Building Society Arena, Sabtu 21 November 2026 pukul 22.00 WIB.

Kedua tim, sama-sama membutuhkan kemenangan setelah mengawali musim dengan hasil yang jauh dari harapan.

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Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Coventry untuk menjauh dari ancaman zona merah.

Sebaliknya, Crystal Palace datang dengan tekanan lebih besar karena masih terpuruk di dasar klasemen dan kini harus memulai perjalanan baru bersama Thomas Frank sebagai manajer.

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Coventry City Dibayangi Ancaman Degradasi

Coventry City belum mampu menemukan konsistensi permainan sepanjang sepuluh pertandingan pertama musim ini.

Tim asuhan Frank Lampard masih tertahan di peringkat ke-17 dengan sembilan poin, hanya terpaut satu angka dari zona degradasi.

Catatan mereka sejauh ini memperlihatkan performa yang sulit ditebak.

The Sky Blues sudah mengumpulkan tiga kemenangan dan menelan tujuh kekalahan tanpa sekalipun bermain imbang.