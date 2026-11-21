RADAR BOGOR - Tottenham Hotspur, menghadapi ujian penting saat menjamu Ipswich Town pada pekan ke-11 Premier League 2026/2027.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, The Lilywhites memburu kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Namun, ambisi tersebut tidak akan mudah diwujudkan karena Ipswich datang dengan peluang menciptakan kejutan di London Utara.

Advertisement Baca Juga: 64 Warga Bogor Ikuti Pelatihan Kerja Gratis, Ini Programnya

Pertandingan Tottenham vs Ipswich Town dijadwalkan berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu 21 November 2026 pukul 22.00 WIB.

Duel ini, diprediksi berlangsung menarik mengingat kedua kesebelasan hanya terpaut satu poin di papan klasemen sementara.

Advertisement Tottenham saat ini menempati peringkat ke-11 dengan koleksi 12 poin dari 10 pertandingan.

Sementara itu, Ipswich berada di urutan ke-14 dengan raihan 11 poin.

Selisih tipis tersebut membuat pertandingan kali ini memiliki arti penting bagi kedua tim.

Kemenangan bukan hanya soal tambahan tiga angka, tetapi juga kesempatan memperbaiki posisi sekaligus meningkatkan kepercayaan diri setelah jeda internasional.

Tottenham Hotspur Ingin Kembali ke Jalur Kemenangan

Ya, Tottenham Hotspur punya modal yang cukup menjanjikan sebelum hasil kurang memuaskan menghentikan momentum mereka.