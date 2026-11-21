RADAR BOGOR - Kunjungan Arsenal ke St. James' Park, bukan sekadar pertandingan biasa dalam perburuan gelar Premier League 2026/2027.

Ada cerita kepulangan mantan idola, ambisi mempertahankan posisi teratas, hingga tantangan berat bagi Newcastle United yang belum menemukan performa terbaiknya.

The Gunners akan bertamu ke markas Newcastle pada pekan ke-11 Liga Inggris, Minggu 22 November 2026 pukul 00.30 WIB.

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Pertandingan ini, diprediksi berlangsung panas karena kedua tim memiliki kepentingan berbeda.

Arsenal datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan lima kemenangan beruntun.

Advertisement Sebaliknya, Newcastle masih tertahan di papan tengah dan membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi mereka.

Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada persaingan kedua kesebelasan.

Laga ini, juga menjadi momen emosional bagi Bruno Guimaraes yang akan kembali menginjakkan kaki di St. James' Park, kali ini dengan mengenakan seragam Arsenal.

Arsenal Makin Nyaman di Puncak Klasemen

Mikel Arteta membawa Arsenal ke Newcastle dengan modal yang sangat meyakinkan.

Hingga pekan ke-10, The Gunners mengoleksi 27 poin dari sembilan kemenangan dan satu kekalahan.