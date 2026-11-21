RADAR BOGOR - Brighton & Hove Albion punya kesempatan melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas Premier League 2026/2027.

Namun, ambisi The Seagulls untuk membawa pulang tiga poin tidak akan berjalan mudah karena Hull City siap memberikan perlawanan di hadapan pendukungnya sendiri.

Kedua tim, dijadwalkan bertemu di MKM Stadium pada Minggu 22 November 2026 pukul 21.00 WIB dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Inggris.

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Di atas kertas, Brighton lebih diunggulkan berkat performa impresif sepanjang musim ini.

Pasukan Fabian Hurzeler menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 22 poin dari 10 pertandingan.

Advertisement Sementara itu, Hull City masih berada di posisi ke-13 dengan raihan 11 poin.

Meski terpaut cukup jauh dalam perolehan angka, Hull bukan lawan yang bisa diremehkan.

Rekor kandang yang cukup solid menjadi modal penting bagi The Tigers untuk mencoba menjegal ambisi tim tamu.

Pertandingan ini juga menarik karena menjadi pertemuan pertama kedua klub di kompetisi Premier League.

Artinya, duel di MKM Stadium akan membuka babak baru dalam persaingan mereka di kasta tertinggi sepak bola Inggris.