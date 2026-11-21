RADAR BOGOR - Mauricio Pochettino, langsung mendapat tantangan besar pada awal petualangannya bersama Manchester United.

Belum genap sepekan menangani Setan Merah, pelatih asal Argentina itu sudah harus memimpin timnya menghadapi rival abadi, Liverpool, di tengah panasnya atmosfer Anfield.

Pertandingan Liverpool vs Manchester United akan berlangsung pada Minggu 22 November 2026 pukul 23.30 WIB dalam lanjutan pekan ke-11 Premier League 2026/2027.

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Duel ini bukan hanya mempertaruhkan gengsi dua klub terbesar Inggris, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki situasi masing-masing.

Liverpool datang dengan posisi lebih baik setelah mengumpulkan 18 poin dan menempati peringkat keempat klasemen sementara.

Advertisement Sebaliknya, Manchester United masih terpuruk di urutan ke-18 dengan delapan poin dari 10 pertandingan.

Perbedaan posisi tersebut membuat Liverpool lebih diunggulkan.

Namun, kehadiran Pochettino di kursi pelatih United bisa menghadirkan kejutan yang sulit diprediksi.

Liverpool Ingin Manfaatkan Momentum di Anfield

Liverpool memiliki alasan untuk menyambut pertandingan ini dengan optimisme.

Kemenangan 3-1 atas Crystal Palace sebelum jeda internasional menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Andoni Iraola.