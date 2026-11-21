RADAR BOGOR - Persib Bandung sukses mengalahkan Shand United dengan skor telah 6 gol tanpa balas, hal itu sontak diapresiasi oleh sang manajer, Umuh Muchtar.

Menurut Umuh, anak asuh Igor Tolic bisa memperlihatkan kepada semua orang bahwa Persib bisa berbicara banyak di kancah Asia.

"Anak-anak memperlihatkan kepada khalayak bahwa Persib mampu, bisa bersaing di Asia," kata Umuh, dikutip dari laman persib.co.id, Sabtu, 21 November 2026.

Maung Bandung sendiri setelah laga di ajang Shopee Cup 2026 tersebut akan melanjutkan perjuangannya di Super League 2026/20276 melawan Bali United di Stadion GBLA.

Umuh Muchtar meminta agar pada punggawa Maung Bandung untuk bisa kembali fokuas dalam pertandigan yang akan digelar pada Minggu, 22 November 2026 tersebut.

Advertisement Dalam dua kompetisi Asia yaitu ACL Two dan Shopee Cup 2026, Persib berhasil menorehkan hasil yang cukup positif, menurut Umuh hal itu merupakan sebuah kabahagian yang diberikan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya.

Terlebih jika Pangeran Biru berhasil keluar sebagai pemenang dalam kompetisi antar klub-klub terbaik di Asia Tenggara tersebut.

"Kalau semua target itu bisa tercapai tentu akan menggembirakan masyarakat Jawa Barat dan Bobotoh. Intinya, kami ingin memberikan kebahagiaan kepada Bobotoh," ucapnya.

Kendati demikian, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat tersebut mengatakan bahwa laga berikutnya melawan Bali United tidak kalah penting, mengingat pada pertandingan kontra Java United Maung Bandung mengalami kekalahan 2-1.

Ditambah lagi pertandingan melawan Bali akan dilaksanakan di kandang mereka, Stadion GBLA, maka hasil positif harus benar-benar Persib perjuangkan.