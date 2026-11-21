RADAR BOGOR – Lee Kang in kembali mencuri perhatian di panggung sepak bola Asia. Gelandang asal Korea Selatan itu meraih penghargaan AFC International Player of the Year 2026 setelah mencatatkan performa impresif sepanjang musim.

Penghargaan tersebut diterima Lee Kang in dalam malam penganugerahan AFC International Player of the Year di Bangkok, Thailand, Kamis, 19 November 2026. Pencapaian ini sekaligus mengukuhkan namanya sebagai pemain pertama yang mampu memenangkan penghargaan tersebut dua tahun berturut-turut.

Dalam persaingan tahun ini, Lee Kang in berhasil mengungguli dua kandidat lainnya, yakni Hwang In-beom dari FC Porto dan Ayase Ueda dari Lille OSC.

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Keberhasilan tersebut menjadi catatan tersendiri bagi sepak bola Korea Selatan.

Lee juga menambah daftar pemain Negeri Ginseng yang mampu meraih penghargaan individu bergengsi di level Asia.

Advertisement Sebelumnya, Son Heung-min telah beberapa kali memenangkan penghargaan serupa, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2023.

Namun, Lee mencatatkan pencapaian berbeda karena berhasil mempertahankan gelarnya dalam dua edisi secara beruntun.

Tinggalkan PSG dengan Koleksi Trofi

Penghargaan yang diraih Lee tidak terlepas dari perjalanan kariernya di level klub. Sebelum memulai petualangan baru di Spanyol, ia melewati periode penuh prestasi bersama Paris Saint-Germain (PSG).

Musim 2025/2026 menjadi salah satu fase penting dalam kariernya.

Lee disebut ikut berkontribusi dalam keberhasilan PSG mempertahankan gelar Liga Champions dan melanjutkan dominasi di kompetisi Eropa.