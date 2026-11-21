RADAR BOGOR – Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 menjadi momentum bagi Kota Bogor untuk memperkuat fasilitas sekaligus pembinaan olahraga daerah. Selain sukses menjadi tuan rumah, ajang tersebut juga membuka peluang pengembangan dua cabang olahraga potensial, yakni arung jeram dan panjat tebing.

Advertisement Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Umum PB Porprov XV Jawa Barat 2026 Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap persiapan hingga pertandingan berakhir, berlangsung dengan lancar.

Dari total 28 cabang olahraga pada Porprov Jabar 2026 yang dipertandingkan, arung jeram dan panjat tebing dinilai memiliki prospek untuk dikembangkan lebih jauh. Kedua cabang tersebut didukung keberadaan venue yang dinilai memiliki keunggulan tersendiri.

Advertisement Dedie menjelaskan, Pemkot Bogor sejak awal telah memastikan kesiapan seluruh lokasi pertandingan, termasuk fasilitas untuk arung jeram dan panjat tebing.

"Ada capaian yang menarik pada pengembangan area untuk olahraga arung jeram yang banyak dipuji oleh beberapa atlet dari berbagai daerah dan satu-satunya cabang olahraga arung jeram yang berada di tengah kota," ujar Dedie Rachim dalam keterangannya di laman Pemerintah Kota Bogor.

Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah lokasi arena arung jeram yang berada di kawasan perkotaan. Keunikan tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah atlet peserta yang berasal dari berbagai daerah.

Menurut Dedie, lokasi arung jeram di Kota Bogor memiliki keunggulan karena dapat dijangkau dengan relatif mudah dan berada tidak jauh dari jalan utama. Kondisi ini berbeda dengan lokasi pertandingan arung jeram di sejumlah daerah lain yang umumnya berada di kawasan pegunungan dan membutuhkan perjalanan melalui jalur berliku.

Pemkot Bogor berencana melanjutkan pengembangan fasilitas tersebut agar kualitasnya tetap terjaga dan dapat menjadi daya tarik olahraga yang membedakan Kota Bogor dari daerah lainnya.

Selain arung jeram, fasilitas panjat tebing juga dinilai memiliki potensi besar. Kota Bogor kini telah mempunyai venue panjat tebing dengan kualitas fasilitas yang memenuhi standar internasional.

Dedie menilai keberadaan arena dengan standar tersebut menjadi modal penting bagi Kota Bogor untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan olahraga sekaligus mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi.

Ia berharap, fasilitas arung jeram dan panjat tebing yang telah digunakan dalam Porprov XV dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung program pembinaan atlet daerah.