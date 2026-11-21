RADAR BOGOR – Cabang olahraga (cabor) karate Kabupaten Bogor mencatatkan hasil positif dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. Sebanyak tujuh medali berhasil dibawa pulang oleh para atlet yang seluruhnya merupakan putra daerah hasil pembinaan lokal.

Ketua Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kabupaten Bogor, M. Taufan Sahara Putra, menyampaikan apresiasi atas perjuangan para atlet yang telah membawa nama daerah dalam kompetisi tingkat provinsi tersebut.

Ia menilai pencapaian pada Porprov Jabar 2026 ini memiliki arti tersendiri karena seluruh medali diraih oleh atlet binaan Kabupaten Bogor sendiri, tanpa melibatkan atlet hasil mutasi dari daerah lain.

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“Saya selalu merasa bangga atas perjuangan anak-anak, kita bisa memutus tradisi mutasi dan melahirkan atlet asli putra daerah yang mampu meraih medali di Porprov Jawa Barat,” ujar Taufan melalui keterangannya di laman Pemerintah Kabupaten Bogor.

Menurut Taufan, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan yang dilakukan selama ini mampu menghasilkan karateka lokal dengan kemampuan bersaing di tingkat Jawa Barat. Capaian itu sekaligus menunjukkan bahwa potensi atlet daerah dapat dikembangkan hingga mampu meraih prestasi pada ajang olahraga bergengsi.

Advertisement Ia berharap hasil yang diperoleh dalam Porprov XV dapat menjadi dorongan bagi FORKI Kabupaten Bogor untuk terus memperkuat sistem pembinaan, mulai dari pencarian bibit atlet hingga peningkatan kualitas latihan dan kompetisi.

Taufan juga menekankan bahwa keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja sama berbagai pihak. Perjuangan para atlet, dedikasi pelatih, serta dukungan seluruh elemen yang terlibat menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuh medali tersebut.

Lebih lanjut, ia berharap prestasi ini dapat menginspirasi generasi muda Kabupaten Bogor agar semakin bersemangat menekuni olahraga karate. Para atlet muda didorong untuk terus mengembangkan kemampuan, meningkatkan jam terbang, dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di level yang lebih tinggi.