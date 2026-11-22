RADAR BOGOR – Pesta juara dunia Marc Marquez harus tertunda setelah rider Ducati tersebut gagal menyelesaikan Sprint Race MotoGP Portugal 2026.

Marc Marquez terjatuh saat balapan menyisakan beberapa lap di Algarve International Circuit, Sabtu, 21 November 2026, malam WIB. Sementara itu, Marco Bezzecchi berhasil keluar sebagai pemenang.

Sprint Race MotoGP Portugal sejatinya dijadwalkan berlangsung pukul 22.00 WIB. Namun, waktu start dimajukan 30 menit menjadi 21.30 WIB karena pertimbangan kondisi cuaca.

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Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position langsung mengamankan posisi terdepan sejak lap pertama. Raul Fernandez berada di belakangnya, disusul Marc Marquez.

Dari barisan ketiga, Jorge Martin juga tampil agresif dan mampu memperbaiki posisinya. Persaingan di barisan depan berlangsung ketat sejak awal balapan.

Advertisement Memasuki lap kelima, Bezzecchi masih nyaman memimpin dengan keunggulan sekitar 0,5 detik atas Fernandez. Marc Marquez berada di posisi ketiga, sementara Alex Marquez membuntuti di urutan keempat.

Posisi tersebut sebenarnya menjadi modal penting bagi Marc dalam perburuan gelar juara dunia.

Terlebih, Jorge Martin masih berada di posisi kelima sehingga peluang Marc untuk mengunci titel semakin besar.

Namun, situasi berubah drastis menjelang akhir balapan. Marc kehilangan kendali di Tikungan 7 hingga terjatuh dan tidak mampu melanjutkan perlombaan.

Kegagalan tersebut membuat kepastian gelar juara dunia kembali tertunda. Di sisi lain, hasil yang diraih Martin membuat peluangnya untuk mengejar Marc masih terbuka.