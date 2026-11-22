RADAR BOGOR – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV 2026 diwarnai sejumlah persoalan yang berujung sengketa pertandingan.

Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor mencatat sedikitnya 17 cabang olahraga (cabor) mengalami permasalahan selama Porprov berlangsung.

Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor, Jajang Furqon, mengatakan sengketa Porprov tersebut terjadi pada 17 nomor pertandingan dari berbagai cabang olahraga. Persoalan yang muncul memiliki bentuk dan latar belakang berbeda.

Advertisement "Kita ada 17 Cabor, semuanya 17 nomor pertandingan 17 Cabor yang bersengketa," kata Jajang, Minggu 22 November 2026.

Sejumlah cabang olahraga yang masuk dalam daftar sengketa tersebut di antaranya renang, taekwondo, sepeda, tinju, menembak, dan golf.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 17 nomor pertandingan yang dipersoalkan oleh kontingen Kabupaten Bogor.

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"Contohnya aja ya, renang terus taekwondo, sepeda, tinju, menembak, terus golf kurang lebih 17 nomor pertandingan," jelasnya.

Salah satu persoalan yang sempat menjadi sorotan selama Porprov Jabar XV 2026 terjadi pada cabang olahraga menembak.

Saat itu, medali emas yang telah diraih atlet Kabupaten Bogor justru dianulir oleh panitia dengan alasan keikutsertaan atlet tidak tercatat dalam Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Jajang menegaskan, sebelum mengikuti pertandingan, kontingen menembak Kabupaten Bogor merasa telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.