RADAR BOGOR – Kontingen Kabupaten Bogor berhasil mengawali perjuangan di Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Jawa Barat 2026 dengan torehan medali emas. Prestasi tersebut dipersembahkan Teguh Priyanto dari cabang olahraga (cabor) atletik nomor lari 5.000 meter klasifikasi T53, Minggu, 22 November 2026.

Teguh tampil dengan semangat tinggi dan menunjukkan kemampuan terbaiknya sepanjang perlombaan. Ketahanan serta konsistensi yang ditampilkan mengantarkannya menjadi peraih medali emas sekaligus membuka perolehan medali Kabupaten Bogor pada hari pertama kompetisi.

Atas pencapaian tersebut, Teguh memperoleh bonus spontanitas sebesar Rp10 juta sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan dan kontribusinya bagi kontingen Kabupaten Bogor.

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Keberhasilan atlet tersebut menjadi catatan penting bagi perjalanan kontingen Kabupaten Bogor dalam ajang olahraga atlet disabilitas tingkat Jawa Barat. Raihan emas ini juga memperlihatkan bahwa kerja keras dan persiapan yang dilakukan atlet mampu menghasilkan prestasi di tengah persaingan antardaerah.

Nomor lari 5.000 meter membutuhkan daya tahan fisik, pengaturan tempo, serta konsistensi selama perlombaan. Teguh berhasil melewati tantangan tersebut dan mengamankan posisi tertinggi untuk Kabupaten Bogor.

Advertisement Capaian ini diharapkan dapat menambah motivasi bagi atlet-atlet lainnya yang masih bertanding di berbagai cabang olahraga Peparda VII Jawa Barat 2026. Semangat dan keberhasilan Teguh diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh anggota kontingen untuk terus berjuang meraih hasil terbaik.

"Emas pertama ini diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi seluruh atlet Kabupaten Bogor yang masih berjuang di berbagai cabang olahraga," demikian keterangan tertulis di laman Pemerintah Kabupaten Bogor.