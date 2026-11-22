RADAR BOGOR – Kontingen Kabupaten Bogor mengawali perjuangan di Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Jawa Barat 2026 dengan hasil menggembirakan. Pada hari pertama pertandingan, Minggu, 22 November 2026, para atlet berhasil mengoleksi total 41 medali, terdiri atas 31 emas, delapan perak, dan dua perunggu.

Puluhan medali tersebut berasal dari tiga cabang olahraga (cabor), yakni atletik, renang, dan tenis meja. Atletik menjadi penyumbang terbesar dengan raihan 19 emas, dua perak, dan satu perunggu.

Sementara itu, cabang renang menyumbangkan enam medali emas, enam perak, serta satu perunggu. Adapun atlet tenis meja turut memperkuat perolehan kontingen dengan menyumbangkan enam medali emas.

Advertisement Baca Juga: Teguh Priyanto dari Cabor Atletik Raih Emas Pertama Kabupaten Bogor di Peparda VII Jabar 2026

Pencapaian pada hari pembuka ini menjadi hasil positif bagi Kabupaten Bogor dalam menghadapi persaingan di ajang olahraga paralimpik terbesar tingkat Jawa Barat tersebut.

Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bogor, M. Misbah, mengapresiasi perjuangan para atlet beserta jajaran pelatih dan ofisial. Ia menilai raihan 31 medali emas merupakan buah dari persiapan dan kerja keras seluruh tim selama menjalani pemusatan latihan.

Advertisement Menurut Misbah, hasil tersebut menjadi modal penting bagi Kontingen Kabupaten Bogor untuk mengejar target juara umum Peparda VII Jawa Barat 2026.

"Hari pertama pertandingan kita berhasil mengumpulkan 31 medali emas, 8 perak, dan 2 perunggu, capaian ini merupakan hasil dari kesiapan dan kerja keras seluruh atlet serta pelatih selama masa pemusatan latihan," ujar Misbah di Bandung, Minggu, 22 November 2026.

Meski demikian, ia meminta para atlet tetap menjaga semangat dan konsentrasi karena kompetisi masih berlangsung. Sejumlah nomor pertandingan dari berbagai cabang olahraga masih harus diikuti pada hari-hari berikutnya.

Misbah berharap performa positif yang ditunjukkan pada hari pertama dapat dipertahankan hingga seluruh rangkaian Peparda VII Jabar 2026 berakhir.