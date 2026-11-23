RADAR BOGOR – Liverpool memberikan mimpi buruk kepada Manchester United dalam laga pertama bersama Mauricio Pochettino.

Bermain di Anfield, Liverpool menghajar rivalnya Manchester United dengan skor telak 4-0 pada lanjutan Liga Inggris, Minggu, 22 November 2026 malam WIB.

Kemenangan tersebut diraih Liverpool setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Bahkan, Manchester United harus bermain dengan 10 pemain setelah Leny Yoro mendapat kartu merah pada menit ke-10.

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MU sebenarnya sempat mengancam lebih dulu. Bruno Fernandes memperoleh peluang melalui tendangan bebas pada menit kelima, tetapi eksekusinya masih melebar tipis di sisi kanan gawang.

Liverpool kemudian merespons dengan serangan cepat.

Advertisement Alexander Isak lolos dari kawalan dan melepaskan tembakan yang masih mampu dihentikan kiper MU, Senne Lammens.

Petaka datang bagi MU pada menit ke-10. Isak kembali lolos setelah menerima umpan panjang Ronald Araujo dan berada dalam posisi berhadapan dengan kiper.

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Leny Yoro kemudian menjatuhkan Isak dari belakang. Wasit langsung mengeluarkan kartu merah untuk bek MU tersebut sekaligus memberikan tendangan bebas kepada Liverpool.

Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan sukses memanfaatkan peluang tersebut.

Tembakan keras mendatarnya mengarah ke pojok kiri gawang dan tidak mampu dihentikan Lammens.