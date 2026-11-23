RADAR BOGOR – Organisasi Olahraga Kebugaran Indonesia (ORKI) Kota Bogor memasuki babak kepemimpinan baru setelah Mulyani, S.Hum., resmi dilantik sebagai Ketua Umum untuk masa bakti 2026–2031, Sabtu 21 November 2026.

Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga bertugas di Komisi IV DPRD Kota Bogor itu, akan memimpin organisasi dengan fokus melanjutkan pengembangan ORKI sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga kebugaran.

Usai dilantik, Mulyani mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya bersama jajaran pengurus baru ORKI.

Advertisement “Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebuah amanah besar resmi dimulai,” ujar Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin 23 November 2026.

Ia turut menyampaikan penghargaan kepada pengurus ORKI Kota Bogor periode sebelumnya.

Menurutnya, berbagai pencapaian organisasi tidak terlepas dari dedikasi, tenaga, serta pemikiran para pengurus lama dalam membangun ORKI.

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Mulyani menegaskan, kepengurusan yang baru akan meneruskan perjuangan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Ia juga berkomitmen memperkuat peran ORKI dalam memajukan olahraga kebugaran di Kota Bogor.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran pengurus lama atas dedikasi serta perjuangan luar biasa dalam membesarkan ORKI Kota Bogor selama ini. Estafet perjuangan ini insyaallah akan kami lanjutkan dengan penuh tanggung jawab,” ungkapnya.

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Dalam menjalankan kepemimpinan periode 2026–2031, Mulyani menyebut penguatan kerja sama dengan berbagai pihak menjadi salah satu perhatian utama.