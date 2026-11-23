RADAR BOGOR – Kemenangan dramatis Barcelona atas Villarreal dengan skor 3-2 dalam lanjutan LaLiga, Minggu 22 November 2026, tidak lepas dari kontribusi penting Raphinha.

Meski tidak mencatatkan gol maupun assist, kapten Blaugrana tersebut berperan besar dalam proses terciptanya gol penyama kedudukan yang menjadi titik balik kebangkitan Barcelona.

Bermain di Camp Nou, Barcelona sempat berada dalam situasi sulit setelah Villarreal unggul dua gol melalui Tajon Buchanan dan Tani Oluwaseyi. Namun, tuan rumah mampu bangkit pada babak kedua.

Advertisement Gerard Martín membuka jalan kebangkitan Barcelona. Setelah itu, Fermín López mencetak gol penyeimbang sebelum gol bunuh diri Pau Navarro memastikan kemenangan 3-2 bagi Blaugrana.

Di balik gol kedua Barcelona, terdapat aksi Raphinha yang menunjukkan kontribusi besar meski tidak tercatat dalam statistik pencetak gol ataupun pemberi assist.

Momen tersebut bermula ketika Pedri kehilangan penguasaan bola di area tengah lapangan.

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Villarreal langsung memanfaatkan situasi itu untuk melancarkan serangan balik cepat dengan mengeksploitasi ruang kosong di lini pertahanan Barcelona.

Melihat ancaman tersebut, Raphinha langsung bereaksi. Pemain asal Brasil itu berlari cepat mengejar pemain lawan demi menghentikan serangan sebelum Villarreal semakin dekat dengan area berbahaya.

Raphinha bahkan harus menempuh jarak cukup jauh hingga mendekati sudut lapangan.

Kerja kerasnya membuahkan hasil setelah berhasil merebut bola dari pemain Villarreal dan memutus peluang tim tamu melanjutkan serangan.