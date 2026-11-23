RADAR BOGOR – Berawal dari rasa penasaran melihat sang kakak berlatih, M Rafqi Firdaus, siswa SMA Kosgoro kini menjelma menjadi salah satu atlet muda panjat tebing berprestasi Kota Bogor pada ajang Porprov Jabar 2026.

Di usianya yang baru 15 tahun, siswa kelas 10-6 SMA Kosgoro Bogor itu berhasil menyumbangkan empat medali dalam Pekan Olahraga Provinsi XV Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026.

Raihan siswa SMA Kosgoro Bogor tersebut terdiri dari satu medali emas, dua perak, dan satu perunggu di Porprov Jabar. Prestasi itu sekaligus menjadi catatan penting dalam perjalanan Rafqi yang mulai mengenal olahraga panjat tebing sejak masih duduk di bangku sekolah dasar.

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Lahir pada 28 April 2011, Rafqi mulai tertarik mencoba panjat tebing pada 2019 ketika usianya masih delapan tahun.

Ketertarikan yang awalnya tumbuh karena melihat sang kakak berlatih itu perlahan berubah menjadi keseriusan.

Advertisement Pada 2022, Rafqi bergabung dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).

Di tahun yang sama, ia langsung menunjukkan potensinya dengan meraih medali emas dalam Kejuaraan Provinsi Panjat Tebing kelompok umur.

Prestasinya terus berkembang. Pada 2025, Rafqi lolos seleksi untuk memperkuat Kota Bogor di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Barat.

Dari kompetisi tersebut, ia membawa pulang medali perak dan perunggu.

Setahun kemudian, ia kembali menorehkan prestasi dengan meraih satu emas, satu perak, dan satu perunggu dalam Kejuaraan Daerah Panjat Tebing kelompok umur.