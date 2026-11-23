RADAR BOGOR – AC Milan tampil menggila saat menjamu Frosinone di San Siro pada minggu 23 November 2026.

Rossoneri, julukan AC Milan, menang telak 5 -1 dalam lanjutan Serie A, lewat permainan menyerang yang efektif dan disiplin menjalankan taktik.

Pelatih AC Milan, Ruben Amorim, menilai kemenangan tersebut bukan sekadar hasil dari ketajaman para pemain di depan gawang.

Advertisement Menurutnya, keberhasilan tim juga ditentukan oleh kepercayaan pemain terhadap strategi yang telah disiapkan, termasuk kemampuan beradaptasi menghadapi pendekatan lawan.

Frosinone datang dengan formasi 3-4-3 yang mengandalkan false nine serta tekanan tinggi.

Namun, pendekatan tersebut justru membuka sejumlah ruang di lini belakang yang mampu dimanfaatkan Milan melalui serangan balik cepat.

Milan mengawali pesta gol setelah Gabriele Calvani mencetak gol bunuh diri. Goncalo Ramos, Ardon Jashari, Alphadjo Cisse, dan Christian Pulisic kemudian ikut mencatatkan nama di papan skor untuk melengkapi kemenangan 5-1.

Amorim mengaku sudah memperkirakan Frosinone bakal tampil berani dan memberikan tekanan tinggi.

Karena itu, AC Milan menyesuaikan pendekatan permainan dengan memanfaatkan kecepatan sejumlah pemain untuk menyerang ruang kosong di

belakang pertahanan lawan.

"Kami memiliki rencana dalam pertandingan dan para pemain percaya pada rencana tersebut. Frosinone mengandalkan tekanan tinggi. Saya memahami mereka akan bermain berani ketika datang ke San Siro," ujar Amorim kepada DAZN Italia.