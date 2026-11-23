RADAR BOGOR – Maarten Paes akhirnya kembali mendapat kepercayaan untuk mengawal gawang Ajax Amsterdam sejak menit pertama.

Kiper Timnas Indonesia itu tampil sebagai starter saat Ajax menjamu ADO Den Haag di Johan Cruijff ArenA, Minggu 22 November 2026.

Kesempatan bermain itu dimanfaatkan Maarten Paes dengan baik. Ia tampil selama 90 menit dan sukses membantu Ajax meraih kemenangan telak 3-0 tanpa kebobolan.

Advertisement Hasil tersebut sekaligus menjadi catatan clean sheet bagi Maarten Paes dalam pertandingan Eredivisie yang telah lama dinantikannya.

Sebelumnya, Maarten Paes lebih sering berada di bangku cadangan karena harus bersaing dengan sejumlah penjaga gawang lain di dalam skuad Ajax.

Namun, kali ini ia mendapat kesempatan mengisi posisi utama dan langsung merasakan atmosfer pertandingan liga sejak awal.

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Ajax menunjukkan dominasinya sejak peluit pertama dibunyikan. Tim tuan rumah bahkan mampu mencetak gol pembuka ketika pertandingan baru berlangsung tiga menit.

Davy Klaassen menjadi pemain yang membawa Ajax unggul. Gol tersebut lahir melalui kerja sama serangan yang melibatkan Oscar Gloukh dan Klaassen hingga berhasil membongkar pertahanan ADO Den Haag.

Keunggulan cepat membuat kepercayaan diri para pemain Ajax semakin meningkat.

Memasuki menit ke-15, Jorthy Mokio berhasil memperlebar jarak menjadi 2-0 setelah memperoleh ruang di area pertahanan lawan dan menyelesaikan peluang dengan baik.