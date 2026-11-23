RADAR BOGOR – Institut Karate Do Indonesia atau INKAI Kota Bogor terus memperkuat pembinaan atlet melalui kegiatan ujian kenaikan tingkat.

Sebanyak lebih dari 700 karateka dari berbagai dojo dan ranting mengikuti ujian kenaikan sabuk yang digelar di GOR Indoor B Pajajaran, Minggu 22 November 2026.

Kegiatan tersebut merupakan ujian kenaikan tingkat semester kedua tahun 2026. Agenda ini menjadi program rutin INKAI Kota Bogor yang setiap pelaksanaannya selalu menarik minat ratusan peserta.

Advertisement Wakil Ketua INKAI Kota Bogor, Sandy Bayu, mengatakan jumlah karateka yang mengikuti ujian kenaikan tingkat secara konsisten berada di atas 500 orang setiap penyelenggaraan.

Menurutnya, tingginya antusiasme peserta menunjukkan pembinaan karate di berbagai dojo dan ranting di Kota Bogor terus berjalan.

“Jumlah peserta selalu di atas 500 orang. Alhamdulillah tiap semester selalu banyak peminatnya,” ujarnya, Senin 23 November 2026.

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Sandy menjelaskan, INKAI Kota Bogor tidak hanya berupaya meningkatkan jumlah peserta dalam setiap ujian.

Banyaknya karateka yang mengikuti pembinaan juga diharapkan dapat membuka peluang untuk menemukan atlet-atlet berkualitas.

Menurutnya, semakin banyak murid yang mengikuti latihan, semakin besar pula kesempatan bagi organisasi untuk menyeleksi karateka potensial yang bisa dikembangkan menjadi atlet berprestasi.

Karateka INKAI Bogor Raih Prestasi di Porprov Jabar 2026

Upaya pembinaan yang dilakukan INKAI Kota Bogor turut terlihat dari prestasi atlet dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.