RADAR BOGOR – Pemkot Bogor tengah menyiapkan kawasan Gelanggang Olahraga Masyarakat atau GOM Bogor Barat sebagai pusat pembinaan atlet sekaligus lokasi penyelenggaraan berbagai pertandingan olahraga.

Salah satu fasilitas yang akan dibangun di GOM Bogor Barat adalah Arena Laga Tangkas yang secara khusus disiapkan untuk menunjang perkembangan cabang olahraga bela diri.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, mengatakan pembangunan Arena Laga Tangkas di GOM Bogor Barat itu, didasarkan pada potensi atlet bela diri Kota Bogor yang selama ini menjadi salah satu penyumbang medali dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

Advertisement Mengacu pada data dan statistik pemerintah daerah, sejumlah cabang olahraga bela diri tercatat menjadi andalan kontingen Kota Bogor.

Cabang tersebut antara lain taekwondo, judo, kurash, tinju, sambo, aikido, tarung derajat, hingga kempo.

"Kalau kita melihat data yang dimiliki, ternyata unggulan atlet Kota Bogor banyak datang dari cabang olahraga bela diri. Mulai dari taekwondo, judo, kurash, tinju, sambo, aikido, tarung derajat, kempo dan lainnya. Memang inilah yang menjadi lumbung emas Kota Bogor," katanya beberapa waktu lalu.

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Dedie menjelaskan, dukungan terhadap cabang olahraga bela diri sebenarnya sudah menjadi perhatian Kota Bogor sejak beberapa tahun terakhir.

Bahkan, pada 2023, Kota Bogor mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Bela Diri Nasional pertama di Indonesia.

Pengalaman tersebut semakin memperkuat alasan Pemkot Bogor untuk menyediakan fasilitas olahraga yang lebih memadai.

Salah satu langkahnya adalah menghadirkan sarana latihan dan pertandingan yang representatif di kawasan GOM Bogor Barat.