RADAR BOGOR - Igor Tolic, pelatih Persib secara terang-terangan mengungkapkan kunci keberhasilan Maung Bandung mengalahkan Bali United dengan skor tipis 2-1.

Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), minggu, 22 November 2026 itu Persib sempat tertinggal 1-0 melalui gol yang dicetak Marko Dugandzic di menit 66.

Gol tersebut sontak membuat jajaran pelatih Persib bereaksi, mereka milih untuk memasukan bebera pemain sebagai bentuk perubahan strategi, yaitu Mariano Peralta, Adam Alis, Luka Menalo, dan Beckham Putra.

Pergantian pemain tersebut sontak membuat gaya permainan Pangeran Biru berubah, anak asuh Igor Tolic sukses membalkkan keadaan melalui gol yang dicetak Mariano Peralta di menit 79.

Ditambah lagi dengan gol yang dicetak oleh Luka Menalo di menit 81 setelah sukses memanfaatkan peluang emas di depan gawang Bali United.

Advertisement Tolic mengatakan bahwa pemain Maung Banding bermaian dengan intensiteas yang sangat tinggi, mereka baru berlaga melawan Shan United id ajang Shpee Cup 2026.

"Kami bermain dengan intensitas yang sangat tinggi dan baru bermain tiga hari sebelumnya.," kata Igor Tolic, dikutip dari laman persib.co.id.

Tolic mengatakan bahwa perubahan strategi menjadi awal kebangkita Maun Bandung sat melawan Bali United malam tadi.

"Karena itu, kami melakukan beberapa perubahan. Gol dari tendangan bebas juga sedikit tidak beruntung karena bola memantul sebelum masuk," sambungnya.

Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, ia bukan hany merotasi pemain, tadi juga membuat strategi baru dengan memasukan pemain yang memilik kecetapatan agar stamina agar bisa mengoptimalkan lini penyerangan.