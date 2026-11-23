RADAR BOGOR - Persib Bandung sempat mengalami ketertinggalan atas Bali United setelah Marko Dugandzic sukses menetecak gol di menit ke-66.

Pada pertandingan yang digelar pada Minggu, 23 November 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu Persib berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 setelah Marinao Peralta mencetak go di menit ke-79.

Selang beberapa menit kemudian, Persib Bandung sukses mengunci kemenangan menjadi 2-1 setelah Luka Menalo menyarangakn gol di menit ke-81.

Beckham Putra, pemain sayap Persib menyampaikan kebahagiaannya setelah kembali dipercaya oleh Igor Tolic dalam laga tersebut.

Beckham yang baru sembuh dari cidera yang menghantuinya di musim ini sangat senang bisa kembali merumput dnegan tim kesayangannya itu.

Advertisement Kendati demikian, pemain bernomor punggung tujuh itu berharap agar ia bisa meningkatkan permainnya setelah harus berjuang melawan cidera yang ia hadapi.

"Semoga saya bisa terus meningkatkan kemampuan. Setelah cedera, saya bisa kembali bermain dan berusaha memberikan yang terbaik," ujar Beckham Putra, dikuti dari laman persib.co.id.

Lebih lanjut, Beckham Putra berharap agar ia terus mendapatkan kesempatan bermain dan bisa memberikan kontribusi terbaik bagi Persib Bandung.

"Semoga dengan adanya kesempatan, saya bisa terus memberikan kontribusi untuk tim," sambungnya.

Di akhir pernyataannya yang ia sampaikan, Beckham Putra juga berharap bisa terus dipercaya oleh pelatih untuk bisa bermain bersama Maung Bandung di laga-laga berikutnya.