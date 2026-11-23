RADAR BOGOR – Kontingen Kabupaten Bogor semakin menunjukkan dominasinya pada ajang Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Jawa Barat 2026 di Kota Bandung.

Memasuki hari kedua pertandingan, Senin, 23 November 2026, atlet-atlet Bumi Tegar Beriman menambah 47 medali terdiri atas 29 emas, 13 perak, dan 5 perunggu.

Tambahan tersebut membuat perolehan sementara Kabupaten Bogor hingga hari kedua mencapai 88 medali dengan rincian 60 emas, 21 perak, dan 7 perunggu.

Advertisement Raihan tersebut menjadi sinyal kuat keseriusan Kabupaten Bogor dalam persaingan perebutan gelar juara umum Peparda VII Jawa Barat 2026.

Raihan medali pada hari kedua datang dari delapan cabang olahraga (cabor), yakni para atletik, para renang, para tenis meja, boling, panahan, balap sepeda, tenis kursi roda, dan anggar kursi roda.

Advertisement Pada cabor para atletik, atlet-atlet Kabupaten Bogor mengoleksi sembilan medali emas, tiga perak, dan menyumbangkan kontribusi besar dalam peningkatan perolehan medali daerah.

Sementara itu, para renang menambah lima emas, dua perak, dan satu perunggu. Capaian tersebut memperkuat kontribusi cabor para renang setelah sebelumnya juga tampil produktif pada hari pertama pertandingan.

Dari cabor boling, Kabupaten Bogor berhasil membawa pulang empat emas dan satu perak. Panahan menyumbangkan dua emas dan dua perak, sedangkan balap sepeda menambah dua emas, dua perak, dan dua perunggu.

Kontribusi lainnya datang dari tenis kursi roda dengan satu emas, dua perak, dan dua perunggu, serta anggar kursi roda yang menyumbangkan satu emas dan satu perak.

Adapun cabor para tenis meja turut masuk dalam daftar cabang olahraga penyumbang medali, meskipun salah satu hasil nomor ganda TT4 masih menunggu pengesahan berita acara pertandingan.